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Дмитрий Медведев утвердил законопроект, конкретизирующий правила перевозки пассажиров
В РФ ужесточаются правила провоза багажа в наземном городском транспорте.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, исключающий обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобилем могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии.
«Предлагается внести изменения в законодательство, исключив обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии», — говорится в документе.
Авторы инициативы отмечают, что законопроект направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, выполняемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд.
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