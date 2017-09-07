версия для печати

Авто

Дмитрий Медведев утвердил законопроект, конкретизирующий правила перевозки пассажиров

Фото: © Фото пресс-службы Смольного, gov.spb.ru

Дмитрий Медведев утвердил законопроект, конкретизирующий правила перевозки пассажиров

ИА «РОСБАЛТ» 07 сентября 2017г., 09:17

В РФ ужесточаются правила провоза багажа в наземном городском транспорте

.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, исключающий обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобилем могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии.

«Предлагается внести изменения в законодательство, исключив обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии», — говорится в документе.

Авторы инициативы отмечают, что законопроект направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, выполняемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд.


← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Авто»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   