Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, исключающий обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобилем могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии.

«Предлагается внести изменения в законодательство, исключив обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии», — говорится в документе.

Авторы инициативы отмечают, что законопроект направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, выполняемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями под видом заказных и для собственных нужд.