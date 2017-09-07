На участке 2-й улицы Синичкина введена новая схема движения – организовано одностороннее движение от Крюковского тупика до Юрьевского переулка.

Напомним, в проекте «Активный гражданин» было проведено голосование «2-я улица Синичкина: нужно ли вводить одностороннее движение?».

Движение было изменено по итогам опроса жителей в проекте «Активный гражданин». Москвичи проголосовали за организацию одностороннего движения на участке 2-й улицы Синичкина от Крюковского тупика до Юрьевского переулка.

Таким образом, на данном участке появится 39 парковочных мест, а также возможность посадки/высадки пассажиров в районе детской поликлиники №115, школы №720 и детского сада №1798.