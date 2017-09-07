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Авто
Одностороннее движение установлено на 2-й ул. Синичкина
Новейшая схема движения будет использоваться теперь на 2-й ул. Синичкина.
На участке 2-й улицы Синичкина введена новая схема движения – организовано одностороннее движение от Крюковского тупика до Юрьевского переулка.
Напомним, в проекте «Активный гражданин» было проведено голосование «2-я улица Синичкина: нужно ли вводить одностороннее движение?».
Движение было изменено по итогам опроса жителей в проекте «Активный гражданин». Москвичи проголосовали за организацию одностороннего движения на участке 2-й улицы Синичкина от Крюковского тупика до Юрьевского переулка.
Таким образом, на данном участке появится 39 парковочных мест, а также возможность посадки/высадки пассажиров в районе детской поликлиники №115, школы №720 и детского сада №1798.
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