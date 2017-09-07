Осенью 2017 года в Москве возможны кратковременные ухудшения дорожного движения.

«С наступлением осени на дорогах Москвы количество автомобилей увеличивается и выходит на стабильно высокий уровень - более 3,5 миллионов машин ежедневно. Ухудшение погодных условий негативно влияет на дорожно-транспортную ситуацию - снижается средняя скорость движения, увеличивается количество ДТП и, как следствие, создаются заторы на ключевых магистралях города», - отмечается в сообщении.



В ближайшие месяцы ЦОДД прогнозирует напряженную дорожно-транспортную ситуацию в дни с неблагоприятными погодными условиями. Серьезные затруднения также ожидаются в центральной части города и на других участках, где активно завершаются работы по программе «Моя улица», а именно на участках Московорецкой и Пречистенской набережных, ул. Балчуг, Большая Полянка, Рождественском бульваре и других.



«В связи с возможным выпадением осадков и осложнением дорожно-транспортной ситуации ЦОДД рекомендует молодым водителям, неуверенным в своих навыках вождения в сложных погодных условиях, воздержаться от поездок по городу. Общественный транспорт работает в штатном режиме и готов принять дополнительных пассажиров. Также напоминаем водителям о безопасности на дорогах и соблюдении правил дорожного движения. Водителям стоит помнить, что стиль вождения в летний и осенне-зимний периоды существенно отличаются. Просим водителей соблюдать скоростной режим, заранее тормозить, избегать резких маневров и перестроений»