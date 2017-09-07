ГКУ «АМПП» призывает водителей внимательно выбирать места парковки в связи с ухудшением погодных условий в Москве.



«ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» предупреждает водителей о необходимости соблюдать меры безопасности при выборе места парковки в связи с ухудшением погодных условий в Москве 6 сентября. По сообщению МЧС, в Москве в ближайшие часы и до 18:00 местами ожидаются сильный дождь и гроза, а также прогнозируется усиление ветра до 17 м/c», - отмечается в материале.



Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями ГКУ «АМПП» призывает автолюбителей внимательно относиться к выбору места парковки, а также соблюдать меры безопасности. Оставлять машины в соответствии с правилами дорожного движения, избегать парковки возле широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, деревьев, а также ветхих зданий.