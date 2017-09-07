версия для печати

Московская жизнь

ЦППК поздравит всех пассажиров воздушными шарами

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

ЦППК поздравит всех пассажиров воздушными шарами

Информационный Центр Правительства Москвы 07 сентября 2017г., 10:58

ЦППК подарит воздушные шары пассажирам на центральных вокзалах столицы в День города

.

Пассажирам Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подарят воздушные шарики на центральных вокзалах Москвы 9 сентября в честь Дня города.

«9 сентября ЦППК поздравит горожан и гостей столицы с 870-м Днем рождения Москвы. Для создания праздничного настроения на центральных вокзалах города сотрудники ЦППК будут дарить пассажирам разноцветные воздушные шарики: в утренние часы с 8:00 до 11:00, а также днем с 15:00 до 18:00», - отмечается в СМИ.

Также в предстоящие выходные пригородные кассы будут украшены символикой городского праздника.


← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   