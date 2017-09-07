версия для печати
Московская жизнь
ЦППК поздравит всех пассажиров воздушными шарами
ЦППК подарит воздушные шары пассажирам на центральных вокзалах столицы в День города.
Пассажирам Центральной пригородной пассажирской компании
(ЦППК) подарят воздушные шарики на центральных вокзалах Москвы 9 сентября в
честь Дня города.
«9 сентября ЦППК поздравит горожан и гостей столицы с 870-м Днем рождения Москвы. Для создания праздничного настроения на центральных вокзалах города сотрудники ЦППК будут дарить пассажирам разноцветные воздушные шарики: в утренние часы с 8:00 до 11:00, а также днем с 15:00 до 18:00», - отмечается в СМИ.
Также в предстоящие выходные пригородные кассы будут украшены символикой городского праздника.
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.