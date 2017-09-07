Пассажирам Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подарят воздушные шарики на центральных вокзалах Москвы 9 сентября в честь Дня города.



«9 сентября ЦППК поздравит горожан и гостей столицы с 870-м Днем рождения Москвы. Для создания праздничного настроения на центральных вокзалах города сотрудники ЦППК будут дарить пассажирам разноцветные воздушные шарики: в утренние часы с 8:00 до 11:00, а также днем с 15:00 до 18:00», - отмечается в СМИ.



Также в предстоящие выходные пригородные кассы будут украшены символикой городского праздника.