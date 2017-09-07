АО «Мосинжпроект» проводит конкурс на строительство западного и юго-западного участков Третьего пересадочного контура (ТПК) метро.

Победителю до конца мая 2020 года нужно построить станции «Нижние Мневники», «Можайская» и «Давыдково» с инженерными системами и объектами энергетического хозяйства, говорится в сообщении на портале госзакупок.

Кроме того, подрядчику предстоит проложить тоннели от станции «Нижние Мневники» до «Давыдково» и тупики за станциями «Нижние Мневники» и «Аминьевское шоссе».

Максимальная цена контракта - 38,5 млрд рублей. Итоги конкурса определят в начале октября. Ранее «Мосинжпроект» объявил конкурс на строительство до 31 декабря 2019 года на западном участке ТПК станций «Народного Ополчения» и «Терехово», тоннелей и притоннельных сооружений.

Максимальная цена контракта - 26,87 млрд рублей. Подрядчика также выберут в начале октября. Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, длина Третьего пересадочного контура метро составит более 65 км, на нем разместится 31 станция.

«ТПК станет вторым большим кольцом метро и свяжет между собой удаленные районы Москвы. Здесь появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь с радиальными направлениями железных дорог и два с Московским центральным кольцом», - подчеркнул Марат Хуснуллин. Первый участок ТПК от станции «Деловой центр» до «Петровского парка» планируется запустить в этом году.

берегите здоровье, бивалютная корзина это