Президент РФ Владимир Путин заявил, что разделяет уверенность своего южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в том, что войны на Корейском полуострове не будет.

«Я так же, как мой коллега из Республики Корея, уверен в том, что до крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет, у всех противоборствующих сторон хватит здравого смысла, понимания своей ответственности перед людьми, которые живут в этом регионе, и мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

По его словам, чтобы добиться положительных результатов в этом вопросе, необходимо «вместе работать».

Российский лидер также напомнил, что в 2005 году участники переговоров по ситуации на Корейском полуострове были близки к решению этой проблемы. «Были достигнуты соглашения, согласно которым Северная Корея взяла на себя обязательства по сворачиванию ракетно-ядерной программы, а все другие участники этого процесса обещали способствовать этому процессу, говорили о необходимости восстановления нормальных добрых отношений между Севером и Югом, о возможности реализации трехсторонних проектов Россия — Север — Юг», — отметил Путин.

Потом, по словам Путина, «кто-то потребовал от Северной Кореи того, чего она не обещала, и постепенно эта ситуация деградировала до сегодняшнего уровня». Президент РФ также сообщил, что позиции о необходимости дипломатического урегулирования конфликта придерживается и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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