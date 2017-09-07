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Президент заверил русских граждан, что война на Корейском полуострове не состоится
Нет оснований думать, что начнется война на Корейском полуострове.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что разделяет уверенность своего южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в том, что войны на Корейском полуострове не будет.
«Я так же, как мой коллега из Республики Корея, уверен в том, что до крупномасштабного конфликта, особенно с применением средств массового уничтожения, дело не дойдет, у всех противоборствующих сторон хватит здравого смысла, понимания своей ответственности перед людьми, которые живут в этом регионе, и мы сможем решить эту проблему дипломатическими средствами», — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.
По его словам, чтобы добиться положительных результатов в этом вопросе, необходимо «вместе работать».
Российский лидер также напомнил, что в 2005 году участники переговоров по ситуации на Корейском полуострове были близки к решению этой проблемы. «Были достигнуты соглашения, согласно которым Северная Корея взяла на себя обязательства по сворачиванию ракетно-ядерной программы, а все другие участники этого процесса обещали способствовать этому процессу, говорили о необходимости восстановления нормальных добрых отношений между Севером и Югом, о возможности реализации трехсторонних проектов Россия — Север — Юг», — отметил Путин.
Потом, по словам Путина, «кто-то потребовал от Северной Кореи того, чего она не обещала, и постепенно эта ситуация деградировала до сегодняшнего уровня». Президент РФ также сообщил, что позиции о необходимости дипломатического урегулирования конфликта придерживается и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.берегите здоровье, бивалютная корзина это
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