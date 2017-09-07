Личный бюджет

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 сентября 2017 года на 51 копейку - до 57,34 руб. Курс евро упал на 36 копеек и составил 68,42 руб.



По словам главы аналитической группы TeleTrade Central Asia Сергея Полыгалова, на сегодняшний день наибольшую роль в укреплении российской национальной валюты играют предстоящие парламентские выборы в РФ, которые пройдут 10 сентября.



"Происходит вполне закономерное поведение национальной валюты. Для того, чтобы правящая партия - "Единая Россия" -смогла получить парламентское большинство ей нужно продемонстрировать стабильность в экономике и сильную национальную валюту", - цитирует эксперта.



Он отметил, что "если проследить поведение курса рубля в предвыборные периоды", то в большинстве случаев можно заметить динамику укрепления российской валюты.



По словам Полыгалова, согласно опубликованным на днях данным по инфляции выяснилось, что рубль испытывает дефляционное напряжение. "Дефляция в России в августе 2017 года составила 0,5%, превысив прогноз аналитиков (0,4%). За январь-август 2017 года цены выросли на 1,8%, а в годовом выражении инфляция в августе значимо удалилась от таргета ЦБ (4%), снизившись с 3,9% по итогам июля до 3,3%", - заявил специалист, отметив, что, учитывая нынешнюю стоимость барреля нефти в российском бюджете, курс доллара к рублю должен составить 60, "чего физически не наблюдается".

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