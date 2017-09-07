Происшествия

Девятиклассника, устроившего стрельбу в ивантеевской школе, арестовали на два месяца. Решение принял Басманный суд Москвы. Таким образом, под стражей подросток будет находиться до 5 ноября.

Ранее адвокат задержанного Виктор Запрудский заявил, что школьник сожалеет о содеянном и просит публично извинения перед потерпевшими.

5 сентября подросток пронес в школу пневматическое оружие и взрывпакеты. Во время урока он напал на учительницу с кухонным топориком, а затем устроил стрельбу в классе. Испугавшиеся ученики стали выпрыгивать из окна, в результате чего трое получили переломы и ушибы.

У преподавателя – черепно-мозговая травма, сейчас она проходит лечение в Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", позже следователи дополнительно квалифицировали действия нападавшего как "Покушение на убийство".

Также заведено дело о халатности, прокуратурой инициирована проверка в отношении органов профилактики.

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