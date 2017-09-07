Политика
Лидеры Украины обеспокоены напряженностью в отношениях с Россией
Порошенко заявил об опасности войны континентального масштаба.
Главная угроза для Украины со стороны России – военная. Об этом заявил президент республики Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием в парламенте.
"Доказательств ее подготовки к наступательной войне континентального масштаба, увы, все больше", – сказал украинский лидер, приведя в пример российско-белорусские военные учения "Запад-2017".
Ранее главы службы безопасности Украины Василий Грицак также выражал обеспокоенность тем, что Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции на территории Украины.
Кроме того, глава СБУ обвинил российские спецслужбы к подготовке и организации терактов на территории республики. В частности, Грицак обвиняет РФ в причастности к терактам в Одессе, Херсоне и Харькове.
Совместные учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России.
Россия и Белоруссия подчеркивают, что мероприятия не носят агрессивного характера.берегите здоровье, бивалютная корзина это
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