"Лаборатория Касперского" обнаружила 9 тысяч компьютеров, зараженных вирусами-майнерами криптовалют. Большинство зараженных машин находятся в России и работают на операционной системе Windows. После установки на компьютер жертвы, вирус начинает скрытно использовать его мощности для добычи криптовалют. Так что если компьютер вдруг начал работать медленнее обычного, возможно, он добывает кому-то криптовалюту.

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал информацию. По его словам, компьютер из-за атаки может перестать работать совсем.

Он вспомнил недавнюю атаку вируса-шифровальщика, но тот был не так опасен, как обнаруженный Касперским. Это связано с тем, что вирусы сидят в компьютере незаметно: они просто занимают его мощности. Вирусы также могут подменять рекламу в интернете, но это проблема, скорее, для рекламодателей. Клименко рассказал, как справиться с вирусом.

"Победить всегда просто. Первое – небольшая компьютерная грамотность с известными рекомендациями: не заходить на сомнительные сайты, не ставить сомнительного программного обеспечения", – заявил советник. Если вирус уже есть на компьютере, нужно скачать антивирус.

На первый взгляд кажется, что антивирусы стоят у всех, но на самом деле это не так. По мнению Клименко, среднестатистическое отношение к безопасности компьютера, как правило, очень плохое. Защита может стоять на рабочих компьютерах, но частные лица прибегают к ней далеко не всегда, отметил советник.

Ранее Клименко заявлял, что до 30 процентов компьютеров в России заражены вирусом для майнинга биткойнов. Он добавил, что хакеры, заразившие в мае этого года 500 тысяч компьютеров в 150 странах мира вирусом WannaCry – это просто дети по сравнению с распространителями биткойн-вирусов. Президентский советник уверен: что распространение вирусов для майнинга криптовалют стало самым прибыльным бизнесом для хакеров.

Большинство специалистов отмечают, что реальные масштабы распространения биткойн-вирусов значительно скромнее. Но при этом все признают, что оценить их почти невозможно.

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