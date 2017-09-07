Образование/Карьера

Качество московского образования улучшается с каждым годом. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе открытия Московского международного форума "Город образования". Форум стартовал 7 сентября на ВДНХ.

Мэр поблагодарил агентство PISA, которое провело международное исследование качества образования в Москве.

"В соответствии с этим исследованием, качество читательской и математической грамотности в Москве находится на шестом месте в мире среди всех лучших образовательных систем. Это огромный успех педагогических коллективов, школ, учащихся. Я поздравляю с этим успехом", – сказал мэр.

Он отметил, что столичное образование продолжает развиваться, добавив, что город предоставляет учащимся все свои возможности. "При помощи наших высших учебных заведений, высокотехнологичных компаний, музеев создаются новые классы: инженерные, педагогические классы, научные, кадетские", – отметил мэр.

Сергей Собянин поприветствовал участников форума, а также пригласил их посетить праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

На форуме представят 80 экспонатов высокотехнологичных компаний, которые работают в сфере образования. Кроме того, можно будет увидеть экспозиции, посвященные Московской электронной школе и профессиональному образованию. Форум посетят более 30 тысяч человек.

Ранее стало известно, что 39 российских вузов вошли в приоритетный проект "Экспорт образования", призванный повысить привлекательность и конкурентоспособность российского образования в мире.

В списке оказались МГУ, РУДН, Высшая школа экономики, МГИМО, первый МГМУ имени Сеченова, сельскохозяйственная академия, ряд транспортных вузов

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