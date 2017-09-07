Происшествия

Около 3,5 тысячи человек эвакуировали из двух башен в "Москва-Сити". Людей вывели из зданий из-за бесхозного чемодана.

Внутри башен "Москва" и "Санкт-Петербург" в МФК "Город Столиц" сработала пожарная тревога. Специалисты проверяют чемодан, в ближайшее время будет установлено, что именно в нем находится и несет ли он угрозу людям.

Ранее сообщалось, что в кафе на первом этаже небоскреба, расположенного на Пресненской набережной, дом 8 строение 1, нашли подозрительный предмет, после чего была объявлена эвакуация.

На месте работает полиция и сотрудники МЧС.

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