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Происшествия
Башни "Москва-Сити" оказались в центре внимания
Эвакуация внутри башен "Москва" объявлена из-за подозрительного предмета.
Около 3,5 тысячи человек эвакуировали из двух башен в "Москва-Сити". Людей вывели из зданий из-за бесхозного чемодана.
Внутри башен "Москва" и "Санкт-Петербург" в МФК "Город Столиц" сработала пожарная тревога. Специалисты проверяют чемодан, в ближайшее время будет установлено, что именно в нем находится и несет ли он угрозу людям.
Ранее сообщалось, что в кафе на первом этаже небоскреба, расположенного на Пресненской набережной, дом 8 строение 1, нашли подозрительный предмет, после чего была объявлена эвакуация.
На месте работает полиция и сотрудники МЧС.берегите здоровье, бивалютная корзина это
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