Здесь интересно

«Игра престолов» в свое время изменила панораму современных сериалов, выведя жанр фэнтези на совершенно новый уровень. Теперь это не развлечение для узкого круга фанатов — фэнтези-сериалы смотрят миллионы людей по всему миру.

Самой ожидаемой премьерой 2017-го, конечно, стал седьмой сезон «Игры престолов». Его сюжет базируется на черновых вариантах еще не вышедших книг серии «Песнь льда и пламени» и консультациях автора бестселлера. Все потому, что события сериала обогнали сюжетные линии опубликованных книг.

Для тех, кто совсем не в теме: действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно развиваются несколько сюжетных линий и действуют много персонажей, причем вряд ли кого-то из них можно однозначно назвать положительным. В целом есть три основные истории, переходящие из сезона в сезон: несколько влиятельных домов борются за Железный Трон Семи Королевств либо за независимость от него, принцесса-изгнанница из свергнутой династии правителей вынашивает планы по возвращению на престол, а древнее братство тем временем охраняет государство от угроз с Севера.

В седьмом сезоне все как всегда лихо закручено, и семь серий смотрятся на одном дыхании. Впереди — восьмой сезон, который обещает стать финальным.

Современное переложение знаменитой истории «Волшебника страны Оз». По сюжету, после того как торнадо переносит Дороти из Канзаса в страну Оз, она отправляется на поиски Волшебника. Но главная героиня не подозревает, что ей предначертано исполнить пророчество, которое изменит все.

Сериал, вышедший в январе этого года, получил неоднозначные отзывы критиков. В итоге проект закрыли после первого сезона из 10 серий. Но несмотря на то, что сериал назвали мрачным и надуманным, многие отметили его впечатляющий визуальный ряд, поэтому он вполне может понравиться эстетам.

Стильный сериал, который относят к жанру «городское фэнтези», вышел на экраны в апреле этого года, и его уже продлили на второй сезон. Сериал основан на одноименном романе английского писателя Нила Геймана, ставшем бестселлером.

Сюжет строится вокруг человека по имени Тень, который выходит из тюрьмы, за день до этого узнав, что его жена погибла в автокатастрофе. На воле главного героя поджидает загадочный человек по имени Мистер Среда, который вовлекает его в войну между «Старыми» и «Новыми» Богами.

Несмотря на довольно прохладные отзывы критиков, в этом году историю эксцентричного короля демонов продлили уже на третий сезон.

Главный герой сериала — Люцифер, который, заскучав на своем троне, отправляется в Лос-Анджелес, где обнаруживает, что его чары не действуют на симпатичную девушку-детектива Хлою Деккер. Заинтригованный этим обстоятельством, Люцифер начинает сотрудничать с детективом, помогая расследовать преступления.

Тем временем, в аду постепенно воцаряется хаос, мать Люцифера сбегает оттуда, и в наказание сын заставляет ее остаться на Земле. В третьем сезоне история продолжается.

Популярный фэнтези-телесериал, частично основанный на сказках братьев Гримм, стартовал еще в 2011-м, а в этом году на экраны вышел шестой и заключительный сезон проекта.

Действие сериала развивается в современном Портленде, где полицейский Ник Беркхард узнает, что является потомком группы охотников «Гриммов», которые были способны видеть в людях «Существ» и сражались за то, чтобы оградить человечество от этих сверхъестественных сущностей. Беркхарду предначертано продолжить благое дело «Гриммов», чем он и занимается на протяжении шести сезонов, сталкиваясь со зловещими сказочными персонажами.

Мария Лепетюхина

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