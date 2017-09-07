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Прогноз. Хоккей. «Автомобилист» – «Амур»
Еще вчера «автолюбители» вмяли в лед «снежных барсов». Сумеют ли они применить тот же метод к представителям Хамаровска?.
Турнир: КХЛ.
Место проведения: "Уралец-Арена", Екатеринбург
Дата матча: 08 сентября 2017 года, 17:00 МСК
Хоккей. Автомобилист – Амур.
«Автомобилист»
Продолжается серия домашних матчей екатеринбургского клуба. «Авто» уже стал извлекать выгоду из игр на своей арене. Если первое появление перед родной публикой прошло неудачно – поражение от «Куньлуня», то второе принесло ожидаемую победу. В третьем поединке в гости приехал сам «Ак Барс». «Автомобилисты» отыгрались после 0:2 и в итоге склонили чашу весов в свою сторону, выиграв в основное время 3:2. Этот камбэк вынес уральцев на второе место в Восточной Конференции.
«Амур»
Пошла третья неделя выездного турне дальневосточного клуба. Матч в Екатеринбурге станет восьмым в этой серии. До этого «тигры» растерзали маститых уфимцев и магнитогорцев. В овертайме дожали «Ладу». В серии буллитов уступили «Трактору» и ХК «Сочи». И капитулировали в основное время перед обоими клубами из Татарстана. Такой винегрет результатов позволяет «Амуру» занимать восьмое место, имея в активе десять очков.
Статистика и личные встречи
В двух последних матчах «Автомобилист» забивал Б(2,5). «Амур» в последнем матче пропустил четыре шайбы.
В прошлом году «Автомобилист» проиграл в Екатеринбурге в серии буллитов, но выиграл в Хабаровске в основное время.
Прогноз
Фантастическая победа над «Ак Барсом» может вдохновить хозяев на очередной спортивный подвиг. «Амур» уже адаптировался к кочевой жизни и на равных играет с серьезными соперниками. В таком случае сложно прогнозировать чистый исход. Обратимся к свежей статистике индивидуальных тоталов. Считаем, что этот поединок будет упорным по аналогии с теми, что провели соперничающие стороны на этой неделе. Наше предложение – взять индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2,5 голов за 1.97 в БК Пари-Матч.
Коэффициенты БК
Пари-Матч:
Автомобилист – 1.86
Ничья – 4.15
Амур – 3.65
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