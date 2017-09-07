Турнир: КХЛ.

Место проведения: "Лада-Арена", Тольятти

Дата матча: 08 сентября 2017 года, 18:00 МСК

Хоккей. Лада – Металлург.



«Лада»

«Лада» не блистала в прошлом сезоне, не впечатляет и в нынешнем. Стабильное предпоследнее место в Восточной Конференции. В семи матчах волжане одержали две победы, обе чистые. Потерпели пять поражений и только одно в овертайме. В активе тольяттинцев семь очков, что на четыре больше, чем у последних «адмиралов».

«Металлург»

Лучшая команда Востока прошлого сезона - «Металлург» пока занимает неприглядное седьмое место. Клуб в поисках своей игры и пока это получается не так быстро. В пассиве досадные, необъяснимые поражения от «Автомобилиста» и «Амура». В активе три чистые победы и одна в серии буллитов.

Статистика и личные встречи

У «Лады» серия из трех поражений. «Металлург» выиграл два матча подряд.

В конце августа личная встреча проходила по закрученному сценарию. Вперед выходила то одна, то другая команда. В итоге победили гости, 4:5.

Прогноз

Невооруженным глазом виден регресс «Лады». С такой командой справится даже ищущий свою игру «Металлург». Ожидаем, что гости повторно увезут из Тольятти три очка. Вероятно, это произойдет с меньшей дозой валидола. Ставим в БК Лига Ставок на уральскую команду с коэффициентом 1.83.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Лада – 3.48

Ничья – 4.40

Металлург – 1.83

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