В ЦСКА ни один игрок из состава не сыграл в каждом матче своей команды в новом сезоне. «Динамо» Москва не может позволить себе вот такую ротацию состава. Наши эксперты уже подготовили свой прогноз на данную встречу.

Турнир: КХЛ.

Место проведения: Москва, Россия

Дата матча: 08 сентября 2017 года, 19:30 МСК

Хоккей. ЦСКА – «Динамо» Москва.



ЦСКА

ЦСКА исключительно за счет дополнительных показателей лидирует в Западной конференции. На сегодняшний день московское «Динамо» является прямым конкурентом в турнирной таблице. Игорь Никитин сказал о том, что пока команда находится в поисках оптимальных игровых сочетаний. В связи с этим в коллективе происходит постоянная ротация. За три последние победы ЦСКА забросил 11 шайб и пропустил всего одну. Это говорит о том, что команда находится на верном пути развития.

«Динамо» Москва

Владимир Воробьев целиком и полностью доволен своими подопечными на старте регулярного чемпионата КХЛ. Из-за не лучшей финансовой ситуации в команде, московскому «Динамо» пришлось продать многих лидеров. На их место пришли новые хоккеисты, но это явно не усилило команду. Хотя пока единственное поражение в сезоне московского «Динамо» случилось именно от ЦСКА со счетом 1-6. Москвичи сейчас играют как единое целое, и это позволяет набирать очки. Это при учете того, что в лазарете команды находятся пять хоккеистов.

Статистика и личные встречи

Между собой команды встречались семь раз. Одна встреча прошла 25 августа, а все остальные - в прошлом сезоне. Три победы на счету ЦСКА, два поединка завершились вничью и дважды победа оставалось за московском «Динамо».

Прогноз

Есть ощущение, что слишком мало шансов на успех будет у «Динамо» взять реванш за последний разгром у ЦСКА. Команда играет практически одним и тем же составом, выездная серия достигла четвертого самого сложного поединка, да и в последних матчах подопечные Воробьева слишком много удалялись. Наша ставка – победа ЦСКА с учетом форы -1 за коэффициент 1,55 в БК Лига-Ставок.

Коэффициенты БК Лига-Ставок:

ЦСКА – 1,40

Ничья – 5,75

Динамо Москва – 6,20



хоккей лед

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей