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Прогноз. Хоккей.ЦСКА – «Динамо» Москва
Две команды пришли на встречу друг с другом с большими достижениями...
В ЦСКА ни один игрок из состава не сыграл в каждом матче
своей команды в новом сезоне. «Динамо» Москва не может позволить себе вот такую
ротацию состава. Наши эксперты уже подготовили свой прогноз на данную
встречу.
Турнир: КХЛ.
Место проведения: Москва, Россия
Дата матча: 08 сентября 2017 года, 19:30 МСК
Хоккей. ЦСКА – «Динамо» Москва.
ЦСКА
ЦСКА исключительно за счет дополнительных показателей лидирует в Западной конференции. На сегодняшний день московское «Динамо» является прямым конкурентом в турнирной таблице. Игорь Никитин сказал о том, что пока команда находится в поисках оптимальных игровых сочетаний. В связи с этим в коллективе происходит постоянная ротация. За три последние победы ЦСКА забросил 11 шайб и пропустил всего одну. Это говорит о том, что команда находится на верном пути развития.
«Динамо» Москва
Владимир Воробьев целиком и полностью доволен своими подопечными на старте регулярного чемпионата КХЛ. Из-за не лучшей финансовой ситуации в команде, московскому «Динамо» пришлось продать многих лидеров. На их место пришли новые хоккеисты, но это явно не усилило команду. Хотя пока единственное поражение в сезоне московского «Динамо» случилось именно от ЦСКА со счетом 1-6. Москвичи сейчас играют как единое целое, и это позволяет набирать очки. Это при учете того, что в лазарете команды находятся пять хоккеистов.
Статистика и личные встречи
Между собой команды встречались семь раз. Одна встреча прошла 25 августа, а все остальные - в прошлом сезоне. Три победы на счету ЦСКА, два поединка завершились вничью и дважды победа оставалось за московском «Динамо».
Прогноз
Есть ощущение, что слишком мало шансов на успех будет у «Динамо» взять реванш за последний разгром у ЦСКА. Команда играет практически одним и тем же составом, выездная серия достигла четвертого самого сложного поединка, да и в последних матчах подопечные Воробьева слишком много удалялись. Наша ставка – победа ЦСКА с учетом форы -1 за коэффициент 1,55 в БК Лига-Ставок.
Коэффициенты БК
Лига-Ставок:
ЦСКА – 1,40
Ничья – 5,75
Динамо Москва – 6,20
хоккей лед
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