Турнир: КХЛ. Регулярный чемпионат.

Место проведения: Братислава, Словакия

Дата матча: 08 сентября 2017 года, 20:00 МСК

Хоккей. «Слован» – «Нефтехимик».



«Слован»

Команде из Братиславы после четырех домашних поединков несколько удалось исправить ситуацию в турнирной таблице. «Слован» находится на 10-й позиции Западной конференции, имея в своем активе семь набранных пунктов. Хотя последние игры подопечные Милоша Ржиги провели слабовато, уступив «Югре» по буллитам и «Авангарду» в формате основного времени матча. «Слован» находится на 11-й позиции Западной конференции. Для возвращения в борьбу за плей-офф нужно играть всей командой как единое целое и меньше удаляться.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» на старте сезона показал отличную игру, что позволило добыть девять очков после трех сыгранных поединков. Далее произошел самый настоящий провал. Команда из Нижнекамска проиграла «Ладе», «Салават Юлаеву» и «Сочи». При этом удалось забросить четыре шайбы, но пропустить 14. Андрей Назаров пока еще держит себя в руках, но есть ощущение, что уже совсем скоро он может потерять контроль над своими эмоциями, если игра его подопечных не улучшится. Перестал выручать Ежов и посыпались пропущенные шайбы, а замена его на Макарова не изменила ничего к лучшему, если не ухудшила ситуацию.

Статистика и личные встречи

Между собой дважды встречались команды в прошлом сезоне. Удалось коллективам обменяться гостевыми победами.

Прогноз

Мы считаем, что букмекеры все же переоценивают «Слован». Непростой переезд в Братиславу сказывается на игре любого коллектива, но все же «Нефтехимик» по всем показателям сильнее своих подопечных, которые заметно обновили свой состав и не могут от матча к матчу действовать стабильно. Наша ставка – победа Нефтехимика с учетом ОТ и буллитов за коэффициент 2,15 в БК Winline.

Коэффициенты БК Winline:

Cлован – 2,25

Ничья – 4,00

Нефтехимик – 2,80

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