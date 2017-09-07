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Прогноз. Хоккей.«Торпедо» – «Динамо» Минск
Посленний тур показал неплохую подготовку обеих команд..
Турнир: КХЛ.
Место проведения: Стадион "Нагорный", Нижний Новгород
Дата матча: 08 сентября 2017 года, 19:00 МСК
Хоккей. Торпедо – Динамо Минск.
«Торпедо»
У «Торпедо» сложный график домашних матчей. Неудивительно, что «автозаводцы» уступили питерским армейцам и московским динамовцам. Следующий соперник был чуть послабее. Нижегородцы взяли три очка с ярославским «Локомотивом», 3:0. На выезде торпедовцы заработали семь баллов. Все это позволяет команде занимать шестое место на Западе.
«Динамо» Минск
Первая победа в Сочи позволила минским динамовцам сравняться по очкам с рижскими одноклубниками. При этом белорусы не покинули последнее место в Западной Конференции. Позиция аутсайдера – следствие цепочки из шести поражений.
Статистика и личные встречи
Обе команды на этой недели прервали свои черные серии.
В прошлом сезоне «Торпедо» проиграло дома, 1:4 и в гостях, 3:2 после буллитов.
Прогноз
Все сложное в домашнем блоке матчей «Торпедо» уже позади. Минское «Динамо» на данный момент – самый отстающий клуб Запада. Считаем, что хозяева смогут повторить свое свежее достижение и одолеют гостей с разницей две шайбы или больше. Ставим на нижегородцев с форой (-1,5) в БК Пари-Матч с коэффициентом 2.33.
Коэффициенты БК Пари-Матч:
Торпедо – 1.75
Ничья – 4.30
Динамо Минск – 4.05
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