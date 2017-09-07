Турнир: КХЛ.

Место проведения: Стадион "Нагорный", Нижний Новгород

Дата матча: 08 сентября 2017 года, 19:00 МСК

Хоккей. Торпедо – Динамо Минск.



«Торпедо»

У «Торпедо» сложный график домашних матчей. Неудивительно, что «автозаводцы» уступили питерским армейцам и московским динамовцам. Следующий соперник был чуть послабее. Нижегородцы взяли три очка с ярославским «Локомотивом», 3:0. На выезде торпедовцы заработали семь баллов. Все это позволяет команде занимать шестое место на Западе.

«Динамо» Минск

Первая победа в Сочи позволила минским динамовцам сравняться по очкам с рижскими одноклубниками. При этом белорусы не покинули последнее место в Западной Конференции. Позиция аутсайдера – следствие цепочки из шести поражений.

Статистика и личные встречи

Обе команды на этой недели прервали свои черные серии.

В прошлом сезоне «Торпедо» проиграло дома, 1:4 и в гостях, 3:2 после буллитов.

Прогноз

Все сложное в домашнем блоке матчей «Торпедо» уже позади. Минское «Динамо» на данный момент – самый отстающий клуб Запада. Считаем, что хозяева смогут повторить свое свежее достижение и одолеют гостей с разницей две шайбы или больше. Ставим на нижегородцев с форой (-1,5) в БК Пари-Матч с коэффициентом 2.33.

Коэффициенты БК Пари-Матч:

Торпедо – 1.75

Ничья – 4.30

Динамо Минск – 4.05

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