Турнир: КХЛ.

Место проведения: Ледовый Дворец, Череповец

Дата матча: 08 сентября 2017 года, 19:00 МСК

Хоккей. Северсталь – СКА.



«Северсталь»

Возвращение в Череповец пошло «сталеварам» на пользу. Это после четырех гостевых поражений. Сначала «Северсталь» одолела ярославский «Локомотив», 3:2 потом - минское «Динамо», 2:1. В среду динамовцы из столицы России нокаутировали «Северсталь» со счетом 1:5. Всего у команды восемь очков, что соответствует десятому месту.

СКА

СКА – единственная команда в КХЛ, которая еще не проигрывала. Начали питерцы с победы над принципиальным соперником – ЦСКА, 4:2. Продолжили выносом «Слована», 7:1. И скромным выигрышем у «Йокерита», 2:0. «Торпедо» и «Витязь» проиграли в серии буллитов. А «Спартак» и рижское «Динамо» - в основное время. Армейцы – лучшие не только на Западе, но и во всей лиге.

Статистика и личные встречи

В шести матчах с участие СКА шайбы забрасывались в каждом периоде. В прошлом сезоне армейцы выиграли в Череповце, 3:4 и Питере, 4:0.

Прогноз

СКА – однозначный фаворит матча. У победы обладателя Кубка Гагарина может быть два сценария: в натяжку или с явным преимуществом. Но на этот раз предлагаем положиться на свежую статистику поставить на гол в каждом периоде. Оформить такой прогноз можно в БК 1хСтавка с коэффициентом 1.78

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Северсталь – 5.75

Ничья – 5.30

СКА – 1.49

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