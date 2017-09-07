Турнир: КХЛ. Регулярный чемпионат.

Место проведения: «Арена-Витязь», Подольск

Дата матча: 08 сентября 2017 года, 19:30 МСК

Хоккей. Витязь – Салават Юлаев.



«Витязь»

Стабильность – это не про нынешний «Витязь». За семь матчей в активе команды Валерия Белова всего две победы в основное время, одна из них, например, не так давно дома над «Авангардом» (6:2). Но следом уже был провал с «Сибирью» (1:2), до этого – неудачи против «Югры» (2:3) и «Локомотива» (1:3). Итог таких «качелей» - промежуточное девятое место на Западе.

«Салават Юлаев»

Уфимцы идут примерно в таком же графике, как и предстоящий соперник, занимая такое же неприглядное девятое место на Востоке. Единственная поправка – матчей у «Салавата Юлаева» было пока шесть, и все они завершались в основное время. Всю нестабильность игр команда показывают результаты – проиграв «Амуру» (4:5) и «Куньлунь» (1:2) подопечные Вестерлунда следом громят «Сочи» (11:3) и «Нефтехимик» (6:0), но потом также легко отдают игру «Барысу» (3:5). Напомним, что все матчи у уфимцев были пока домашними.

Статистика и личные встречи

«Витязь» дома проиграл два из трех матчей сезона. В прошлом чемпионате обыграть подольцев «СЮ» не смог – дома поражение 1:2, в гостях – 4:3 после серии буллитов.

Прогноз

Обе команды в обороне не смотрятся надежно. У «Витязя» 18 пробоин за семь матчей, у «СЮ» - 16 за шесть игр. Не очень верится, что за пару дней отдыха удастся все кардинально поменять, так что вполне можно рассчитывать, что в Подольске атака команд снова сыграет лучше обороны. Пять заброшенных шайб, исходя из формы команд, не видятся особой преградой. Играем тотал больше 4,5 с надежным

коэффициентом 1,62 в БК 1хСтавка.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Витязь— 2,62

Ничья —4,32

Салават Юлаев— 2,37

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей