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Прогноз. Хоккей. «Витязь» - «Салават Юлаев»
Обе команды непопадут в лидеры кнференций..
Турнир: КХЛ. Регулярный чемпионат.
Место проведения: «Арена-Витязь», Подольск
Дата матча: 08 сентября 2017 года, 19:30 МСК
Хоккей. Витязь – Салават Юлаев.
«Витязь»
Стабильность – это не про нынешний «Витязь». За семь матчей в активе команды Валерия Белова всего две победы в основное время, одна из них, например, не так давно дома над «Авангардом» (6:2). Но следом уже был провал с «Сибирью» (1:2), до этого – неудачи против «Югры» (2:3) и «Локомотива» (1:3). Итог таких «качелей» - промежуточное девятое место на Западе.
«Салават Юлаев»
Уфимцы идут примерно в таком же графике, как и предстоящий соперник, занимая такое же неприглядное девятое место на Востоке. Единственная поправка – матчей у «Салавата Юлаева» было пока шесть, и все они завершались в основное время. Всю нестабильность игр команда показывают результаты – проиграв «Амуру» (4:5) и «Куньлунь» (1:2) подопечные Вестерлунда следом громят «Сочи» (11:3) и «Нефтехимик» (6:0), но потом также легко отдают игру «Барысу» (3:5). Напомним, что все матчи у уфимцев были пока домашними.
Статистика и личные встречи
«Витязь» дома проиграл два из трех матчей сезона. В прошлом чемпионате обыграть подольцев «СЮ» не смог – дома поражение 1:2, в гостях – 4:3 после серии буллитов.
Прогноз
Обе команды в обороне не смотрятся надежно. У «Витязя» 18 пробоин за семь матчей, у «СЮ» - 16 за шесть игр. Не очень верится, что за пару дней отдыха удастся все кардинально поменять, так что вполне можно рассчитывать, что в Подольске атака команд снова сыграет лучше обороны. Пять заброшенных шайб, исходя из формы команд, не видятся особой преградой. Играем тотал больше 4,5 с надежным
коэффициентом 1,62 в БК 1хСтавка.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Витязь— 2,62
Ничья —4,32
Салават Юлаев— 2,37
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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