Турнир: КХЛ. Регулярный чемпионат.

Место проведения: «Арена-Рига», Рига

Дата матча: 08 сентября 2017 года, 19:30 МСК

Хоккей. Динамо Рига - Барыс.



«Динамо»

Неплохо отработав выездную стартовую серию и заработав очки в играх против «Югры» (3:2 ОТ) и как раз «Барыса» (5:3), «Динамо» на своей площадке провалило уже четыре поединка кряду. Неудачи подопечных Сандиса Озолиньша постигли в противостояниях с «Локомотивом», «Спартаком», московским «Динамо» и СКА, общая разница шайб составила 4:13. В результате рижане потеряли ряд позиций и упали на предпоследнюю строчку Запада.

«Барыс»

Казахстанские «барсы» пока смотрятся довольно уверенно и показывают третий результат на Востоке. Потеря очков, кроме уже упомянутого матча с «Динамо», была только однажды – не так давно по буллитам «Барыс» уступила 2:3 «Магнитке». После этого команда Евгения Корешкова удачно съездила в Уфу, где обыграла 5:3 «Салават Юлаев».

Статистика и личные встречи

В Риге «Барыс» выигрывает три сезона подряд, каждый раз со счетом 3:2.

В основное время «Динамо» дома обыграло этого соперника только в 2008 году, после этого за восемь матчей был один выигрыш по буллитам и семь поражений.

Прогноз

Очень неудобный соперник для «Динамо», но и рижанам пора собраться и показать себя с лучшей стороны, ведь такими темпами и до повторения прошлогоднего провала недалеко. Не так давно Сандис Озолиньш смог подобрать ключи к обороне астанинцев, думаем, что сможет и сейчас. Играем победу рижан с учетом всех дополнительных условий за 1,94 в БК Winline.

Коэффициенты БК Winline:

Витязь— 2,57

Ничья —3,93

Салават Юлаев— 2,29

хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей