Политика
Гибридную угрозу в Хельсинки видят со стороны России
Центр в Хельсинки привлек к участию 12 стран мира..
«Россия — одна из главных стран, за которой мы наблюдаем. В качестве примеров можно привести присоединение Крыма, события на востоке Украины и кибератаки против Демократической партии США. Россия является одним из главных источников опасности, но не единственным», — заявил заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен, выступая на специальном семинаре, посвященном открытию центра.
Центр тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО. В его деятельности участвуют 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Сотрудники центра намерены проводить исследовательскую работу, совместные учения и обмен информацией, а также противодействовать террористическим и преступным организациям.берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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