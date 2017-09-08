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Доналд Трамп пригласил российского посла на вручение верительных грамот
Доналд Трамп примет сегодняв Белом доме российского посла..
Новый посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сегодня, 8 сентября, посетит Белый дом, где встретится с президентом США Дональдом Трампом.
Спустя больше недели после назначения на этот пост, послу предстоит принять участие в церемонии вручения верительных грамот президенту, необходимых для аккредитования его дипломатической работы.
Как сообщает российское дипведомство, в церемонии также примут участие послы других государств. После передачи верительных грамот работа Антонова приобретет официальный статус.
Новый посол прибыл в Вашингтон 31 августа и сменил на этом посту Сергея Кисляка, которого заподозрили в связях с командой Трампа в ходе его предвыборной кампании.берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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