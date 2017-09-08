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Образование/Карьера

Идет сдача заданий по математике базового уровня

Фото: © klgd.ru

Идет сдача заданий по математике базового уровня

ИА «РОСБАЛТ» 08 сентября 2017г., 09:12

7 тысяч учащихся примут участие в ЕГЭ

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Около 7 тысяч человек напишут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня.

В числе участников — около 6 тыс. выпускников текущего года. Экзамен пройдет в 84 регионах России.

Дополнительный период ЕГЭ-2017 проходит с 5 по 16 сентября.

5 сентября проходил экзамен по русскому языку.

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