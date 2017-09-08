Образование/Карьера

Около 7 тысяч человек напишут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня.

В числе участников — около 6 тыс. выпускников текущего года. Экзамен пройдет в 84 регионах России.

Дополнительный период ЕГЭ-2017 проходит с 5 по 16 сентября.

5 сентября проходил экзамен по русскому языку.

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