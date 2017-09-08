Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закладки многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса «Владимир Мономах», «Александр Невский», «Екатерина Великая» и «Святая Мария». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Завершая поездку на Дальний Восток, Путин посетил судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень.

«Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи — начать выпуск полноценной линейки средне- и крупнотоннажных судов и морской техники. Знаю, что уже утвержден перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. И не просто рассчитываю, а внимательно буду за этим следить, потому что это, может быть, одно из ключевых условий успешной работы предприятия», — отметил он.

Накануне Путин принимал участие в работе Восточного экономического форума.

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей