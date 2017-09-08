Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно. Причиной тому стали внутренняя статистика по Японии, результаты заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) по монетарной политике, а также надвигающийся на США ураган "Ирма", отмечают эксперты.

Так, по состоянию на 07.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% - до 3373,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,26%, до 1977,83 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,61% - до 27689,84 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,12% - до 2343,32 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,37%, до 5668,7 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 опускался на 0,47% - до 19305,36 пункта.

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