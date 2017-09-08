«В августе на специализированные стоянки ГКУ «АМПП» отправлено 81 транспортное средство: автобусы и легковые автомобили. Нелегальные перевозчики использовали их для перевозки пассажиров, при этом не несли ответственности за безопасность людей. Нелегальные транспортные средства выявлялись в ходе рейдов по пресечению нелегальных перевозок, которые регулярно проводят сотрудники Федеральной службы Ространснадзора, ГИБДД, МАДИ и ГКУ «Организатор перевозок». После решения об аресте специалисты ГКУ «АМПП» перемещают задержанный транспорт на специализированные стоянки», - отмечается в материале.



Владельцы 35 эвакуированных автомобилей нарушали правила перевозок пассажиров и багажа, остальные компании, чьи машины попали под арест, занимались предпринимательством без соответствующей лицензии. Чаще всего эти транспортные средства стояли на Варшавском шоссе,

Волжском бульваре, Мичуринском проспекте и Щелковском шоссе. «Нелегальные перевозчики работают с нарушением законодательства, создают угрозу безопасности для пассажиров, других участников движения и всех жителей города, поэтому их транспортные средства подлежат эвакуации. Для этого используется грузовые эвакуаторы, которые способны перемещать автомобили весом до 90 тонн», – подчеркнули в ГКУ «АМПП».



В пресс-службе также отметили, что штраф за использование автобуса для регулярных пассажирских перевозок при отсутствии карты маршрута доходит до 300 тысяч рублей. Сообщить о работе нелегального перевозчика можно по телефону единого контакт-центра «Московский транспорт» или оставить обращение на Едином транспортном портале Москвы.

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