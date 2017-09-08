10 сентября 2017 года Московское центральное кольцо (МЦК) отметит первую годовщину со дня запуска пассажирского движения. Московский метрополитен подготовил для москвичей и гостей столицы масштабную культурно-развлекательную программу, которая пройдет под девизом «1 год МЦК. Город стал ближе!». Об этом сообщила пресс- служба ведомства.

Основные мероприятия развернутся на площадке у станции «Лужники». В 10 утра здесь начнется праздничный концерт, который продлится до самого вечера. В концерте примут участие популярные артисты, детские коллективы, а также участники проекта «Музыка в метро». Также гости праздника увидят видеопоздравление от космонавтов Международной космической станции и смогут пообщаться с уже полюбившимся пассажирам роботом Метрошей. Украшением дня станет свадебная церемония для пары, победившей в конкурсе «Хорошо, что люди придумали кольца!», который проходил в официальных группах метро в социальных сетях.

В течение дня на площадке у станции «Лужники» будут проходить конкурсы, интеллектуальные игры, гостям расскажут историю МЦК с использованием песочной анимации, а для детей организаторы подготовили детскую площадку, раздачу мороженого и сладких подарков.

Аниматоры раздадут гостям праздника памятные карты «Тройка», а также специальные брелоки и браслеты с функцией карты «Тройка», выпущенные к годовщине МЦК.

С 11 до 18 часов на стойке «Живое общение», размещенной на станции «Лужники», все желающие смогут бесплатно получить аудиогид с двумя наушниками, с помощью которого можно будет совершить самостоятельную экскурсию по МЦК. Для этого необходимо будет оставить залог 1 тыс. руб. и показать документ, удостоверяющий личность. Завершив экскурсию, аудиогид необходимо будет вернуть на стойку и получить памятный подарок.

С 13 до 18 часов у станции «Лужники» будет работать специальный лекторий, в котором с докладами и презентациями выступят руководители Московского метрополитена, историки, архитекторы, специалисты и эксперты. Вход на лекции – бесплатный, а с программой можно ознакомиться на официальном сайте Московского метрополитена www.mosmetro.ru.

Кроме мероприятий, проходящих на площадке рядом со станцией «Лужники», на станциях Московского центрального кольца «Локомотив», «Деловой центр», «Кутузовская», «Ростокино» и «Шоссе Энтузиастов» в течение всего дня будут выступать участники проекта «Музыка в метро».



берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей