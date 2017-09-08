Школу на 400 учащихся могут построить на ул. Исаковского на северо-западе Москвы. «Москомархитектура одобрила архитектурно-градостроительное решение для учебного корпуса на 400 учащихся на ул. Исаковского», - сказал главный архитектор столицы Сергея Кузнецов.

Новый корпус будет располагаться на участке площадью 1,35 га по адресу: ул. Исаковского, вл. 29, корп. 1. Здание школы будет четырехэтажным и в плане представляет собой букву «П».



«На первом этаже учебного корпуса разместятся: гардероб для учащихся, столовая, физкультурный зал, мастерские, медицинский кабинет и несколько учебных классов. На втором - спортивный и актовый залы, киностудия, учебные классы. На третьем - два кабинета информатики,

классы и лаборатория. На четвертом этаже - специализированные кабинеты старшей школы, библиотека и медиатека с зоной читальных мест, помещение технического творчества и комната технического черчения и рисования», - пояснили в пресс-службе.



Фасады корпуса будут выполнены в белой, серой, желтой и оранжевой гамме, с акцентом на входную группу, оформленную в ярко-оранжевом цвете. Внутренний двор школы будет иметь мощеную площадку для сбора и проведения общешкольных мероприятий, а также зоны для отдыха и спортивных занятий. Проектировщиком выступает АО «Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования».

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