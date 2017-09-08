версия для печати

Московская жизнь

Рядом со станцией метрополитена «Красные Ворота» открыта пешеходная улица

Фото: РИА новости / Михаил Воскресенский

Рядом со станцией метрополитена «Красные Ворота» открыта пешеходная улица

Информационный Центр Правительства Москвы 08 сентября 2017г., 11:22

Открыта новая пешеходная зона

.

Отмечается, что пешеходная зона организована перед историческим вестибюлем станции метро «Красные Ворота».

«В связи с этим изменяется организация дорожного движения на прилегающих улицах. Так, обращаем внимание водителей, что въезд на Мясницкий проезд будет осуществляться с Хоромного тупика и Боярского пер., а выезд с Боярского пер. - на Мясницкий проезд и Хоромный тупик», - говорится в сообщении.

Так, решение о создании пешеходной зоны позволит организовать комфортное пешеходное пространство для более чем 50 тыс. человек в сутки, а также позволит избежать ситуации с перестроением транспорта через пять полос Садового кольца при выезде с Боярского пер. в сторону Лермонтовской площади.

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   