Отмечается, что пешеходная зона организована перед историческим вестибюлем станции метро «Красные Ворота».



«В связи с этим изменяется организация дорожного движения на прилегающих улицах. Так, обращаем внимание водителей, что въезд на Мясницкий проезд будет осуществляться с Хоромного тупика и Боярского пер., а выезд с Боярского пер. - на Мясницкий проезд и Хоромный тупик», - говорится в сообщении.



Так, решение о создании пешеходной зоны позволит организовать комфортное пешеходное пространство для более чем 50 тыс. человек в сутки, а также позволит избежать ситуации с перестроением транспорта через пять полос Садового кольца при выезде с Боярского пер. в сторону Лермонтовской площади.

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