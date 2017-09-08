Sms-оповещение будут использовать для информирования избирателей Москвы.



По его словам, была достигнута договоренность, и принято решение, как и на выборах депутатов Госдумы,использовать sms-оповещение.



«За счет городского бюджета во всех административных округах Москвы, за исключением ТиНАО, вышли спецвыпуски окружных и городских печатных изданий с информацией о муниципальных выборах, адресами и телефонами участковых избирательных комиссий. Кроме того, на сайтах окружных и районных газет размещены баннеры, информирующие о дне выборов со ссылками на сайт Мосгоризбиркома, где по адресу проживания можно узнать адрес участка голосования», - сказала председатель Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова.

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