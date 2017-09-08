Маршруты автобусов и троллейбусов изменятся в центре Москвы 8-9 сентября из-за выставки коммунальной техники, которая пройдет на улице Красная Пресня.



Отмечается, что в связи с проведением выставки коммунальной техники на ул. Красная Пресня с 22:30 8 сентября до окончания мероприятий 9 сентября 2017 г. изменяются маршруты наземного транспорта.



«Так, троллейбусы №35 будут следовать от ул. Маршала Тухачевского до Ваганьковского путепровода, троллейбусы №54 - от станции метро «Филевский парк» до станции метро «Краснопресненская». В этот период автобусы «м6» будут следовать от Силикатного завода до Ваганьковского путепровода (после окончания мероприятия - до станции метро «Краснопресненская»), автобусы «т18» - от Рижского вокзала до Белорусского вокзала, №12 - от станции метро «Тимирязевская» до Белорусского вокзала, №39 - от ул. Расплетина до Ваганьковского путепровода, №64 и «т79» - от стадиона «Лужники» до станции метро «Маяковская», №69 - от остановки «Фили» до станции метро «Улица 1905 года», №116 - от остановки «Фили» до станции метро «Краснопресненская», №850 - от остановки «Крылатское» до станции метро «Улица 1905 года», - говорится в сообщении.

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