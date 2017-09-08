Государственное управление серьезно отстает от запросов экономики. Это сталотемой интервью председателя совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина на Московском финансовом форуме.

По его словам, поручения на долгосрочный период не выполняются, и никто ответственности за это не несет, хотя с текущими поручениями президента и правительства ситуация другая — за них наказывают.

«У нас нет даже системы мониторинга, постоянного отслеживания стратегических задач. Я попытался найти отчетность по реализации национальных проектов — такой отчетности нет. То есть мы не знаем результатов выполнения ключевых национальных проектов страны», — посетовал он.

Также Кудрин оказался не доволен скоростью принятия решений: чиновники могут отвечать на запросы и месяц, и два, а «такими сроками бизнес уже не меряет свои задачи».

По мнению Кудрина, в течение шести лет нужно провести полную инвентаризацию функций чиновников, убрать лишние звенья в цепочках,

прежде всего при межведомственном взаимодействии. Пока же любое взаимодействие граждан с государством — «постоянная проблема», подытожил Кудрин.

В июне в Кремле оценили предложение бывшего министра финансов России Алексея Кудрина уволить 30% госслужащих как точку зрения авторитетного эксперта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Он — эксперт, он очень авторитетный эксперт. И как к точке зрения весьма авторитетного эксперта мы к этому относимся», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают это предложение.

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