версия для печати

Происшествия

Золотой рюкзак

Фото: © Фото ИА «Росбалт»

Золотой рюкзак

ИА «РОСБАЛТ» 08 сентября 2017г., 12:03

Автомобиль Infiniti был ограблен в центральной части столицы

.

Крупная кража совершена из иномарки бизнесмена в центре Москвы.

Инцидент произошел в Шмитовском проезде. Вор украл из багажника автомобиля Infiniti, принадлежащего бизнесмену, рюкзак с деньгами.

Материальный ущерб составил 4 млн 145 тыс. рублей. По факту полицией уже возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, вора ищут.

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Происшествия»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   