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Происшествия
Золотой рюкзак
Автомобиль Infiniti был ограблен в центральной части столицы.
Крупная кража совершена из иномарки бизнесмена в центре Москвы.
Инцидент произошел в Шмитовском проезде. Вор украл из багажника автомобиля Infiniti, принадлежащего бизнесмену, рюкзак с деньгами.
Материальный ущерб составил 4 млн 145 тыс. рублей. По факту полицией уже возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, вора ищут.берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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