Происшествия

Крупная кража совершена из иномарки бизнесмена в центре Москвы.

Инцидент произошел в Шмитовском проезде. Вор украл из багажника автомобиля Infiniti, принадлежащего бизнесмену, рюкзак с деньгами.

Материальный ущерб составил 4 млн 145 тыс. рублей. По факту полицией уже возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, вора ищут.

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