«На экспертном уровне предложения обсуждаются, позиция Минтранса пока не сформирована, и мы пока не предлагали соответственно правительству и заинтересованным ведомствам или субъектам рассмотреть этот вопрос. Все-таки это вопрос не только транспортной, но и налоговой политики. Потому что транспортный налог зачисляется в бюджеты субъектов и является источником для формирования региональных бюджетов», — объяснил глава Минтранса РФ Соколов.

Ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин заявлял, что Минфин не планирует в будущем предлагать отменить транспортный налог.

В марте 2017 года Минпромторг России расширил на 201 позицию список машин, владельцы которых будут обязаны заплатить повышенный транспортный налог за текущий год. В обновленный перечень входят машины стоимостью свыше 3 млн рублей. Налог для таких автомобилей будет рассчитываться с учетом повышающих коэффициентов. Для машин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей будет применяться повышающий коэффициент от 1,2 до 1,5. Для машин, которые стоят от 5 млн до 10 млн рублей, повышающий коэффициент составит 2, для машин стоимостью от 10 млн до 15 млн рублей — 3.

Всего в списке автомашин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей 424 наименования; в категории от 5 млн до 10 млн рублей — 320 позиций; от 10 млн до 15 млн рублей — 95 позиций, а среди машин дороже 15 млн рублей новый список пополнили десять Bentley, шесть Rolls-Royce, четыре Mercedes-Benz и по три модели Aston Martin, Ferrari и Lamborghini.

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