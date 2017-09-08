В сопровождении инструментального квинтета – аккордеона, контрабаса, скрипки, гитары и ударных – Филипп Дарес исполнит самые известные и всеми любимые хиты таких мэтров шансона, как Шарль Азнавур, Ив Монтан, Эдит Пиаф, Адамо, Серж Гинзбург, Джо Дассен, Жак Брель, традиционные французские песни, композиции из культовых кинолент, а также ряд авторских сочинений, аранжированных в стиле джаз-мануш.

Изюминкой концерта станут песни Филиппа, посвященные России. Французский певец давно влюблен в нашу страну и культуру и не смог не включить произведения о ней в свой последний альбом «De l'Atlantique à l'Oural» (2016): «A un ami poète» (Посвящение Пушкину), «L'âme slave» («Славянская душа») и «De l'Atlantique à l'Oural» («от Атлантики до Урала»).

Московский концерт Филиппа Дареса состоится в рамках его турне по России, с 19 сентября по 5 октября исполнитель посетит крупные города страны.

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