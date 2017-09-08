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Происшествия
Поездки в метро не всегда бывают безопасны
Следствие возбуждено по факту нападения на станции метро "Третьяковская".
Неизвестный с ножом напал на мужчину на станции "Третьяковская" Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена.
Информация о госпитализации мужчины с ножевым ранением поступила из одной из столичных больниц. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего и ведут розыск преступника.
Ранее в августе неизвестный злоумышленник также напал с ножом на двоих мужчин в районе Соколиная гора на востоке Москвы. Потерпевшие с проникающими ранениями были доставлены в одну из столичных клиник. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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