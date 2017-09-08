Происшествия

Неизвестный с ножом напал на мужчину на станции "Третьяковская" Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена.

Информация о госпитализации мужчины с ножевым ранением поступила из одной из столичных больниц. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего и ведут розыск преступника.

Ранее в августе неизвестный злоумышленник также напал с ножом на двоих мужчин в районе Соколиная гора на востоке Москвы. Потерпевшие с проникающими ранениями были доставлены в одну из столичных клиник. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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