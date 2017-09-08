Здесь интересно

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Сценаристом и режиссером одновременно реализовал себя Дрю Годдард на съемках ленты "Дэдпул"
Комиксы “X-Force” стали источником сюжета нового триллера.
Создатель захватывающего триллера "Хижина в лесу" Дрю Годдард выступит режиссером и сценаристом спин-офф фильма "Дэдпул". Картина будет основана на комиксах серии “X-Force” ("Команда Икс"). Райан Рейнольдс, исполнивший роль Дэдпула, также примет участие в проекте.
Картина, предположительно, выйдет на экраны уже после релиза сиквела "Дэдпула", который выйдет в прокат весной 2018 года.
Фильм "Дэдпул" вышел на экраны в феврале 2016-го. Картина стала самым кассовым проектом с рейтингом R (лица до 17 лет допускаются только в сопровождении родителей), собрав в прокате 745 миллионов долларов.берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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