Будем здоровы

После проведения наблюдений британские исследователи выяснили, почему сложно сдерживать зевоту при виде другого зевающего человека.



Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) смогли объяснить, почему человеку сложно сдерживать зевоту, если рядом уже кто-то зевнул.

Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что зевота часто автоматически запускается примитивными рефлексами первичной моторной коры головного мозга, которая лежит в первой извилине лобных долей и отвечает за моторику. Доказали исследователи и то, что при попытках сдержать возникающую зевоту желание зевнуть только увеличивается.

Несмотря на кажущуюся несерьезность исследования, данные «заразные» движения могут провоцировать появление эпилептических припадков, аутизма, деменции и к другим различным нарушениям. По словам ученых, результаты исследования причин зевания могут помочь людям, страдающим от других проявлений двигательной возбудимости. Например, эти результаты можно использовать для борьбы с симптомами синдрома Туретта.

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