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Будем здоровы

Мышки приняли на себя наши муки

Мышки приняли на себя наши муки

www.topnews.ru 08 сентября 2017г., 15:27

Кетоновая диета побеждает старение клеток организма

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Исследования проводились на мышах в лабораторных условиях.

Одновременно две группы исследователей пришли к выводу, что кетоновая диета значительно улучшает работу мозга, а также продлевает жизнь.

"То, что эта диета так сильно влияет на память и работу мозга в преклонные годы жизни, очень воодушевляет нас. Пожилые мыши, питавшиеся подобным образом, имели более крепкую память, чем молодые грызуны на обычной диете. Это действительно удивительное открытие", — рассказывает Эрик Вердин, один из авторов статей из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США). 

Отмечается, что кетоновая диета становится все более популярной в настоящее время. Она является низкоуглеводной с большим содержанием жиров, а также умеренным количеством белков. Главным отличием кетодиеты является то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки.

Благодаря именно такому рациону мозг начинает работать в специальном режиме, который направлен на сохранение энергии, в результате чего «пожилые» пациенты становятся более выносливыми, а среднего возраста медленнее стареют и живут дольше.

ежедневный рацион:

рыбу;
мясо;
орехи;
молоко и продукты, изготовленные из него, с низким содержанием жира;
морепродукты;
яйца;
небольшое количество овощей, в которых содержится мало крахмала.
Строго запрещаются следующие продукты:

картофель;
виноград;
бананы;
хлеб;
крупы;
шоколад;
сахар;
кондитерские изделия;
сдоба

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