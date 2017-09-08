Образование/Карьера

По результатам международного исследования PISA Москва удивила не только высокими результатами лучших школ по уровню математической и читательской грамотности, но и тем, что у всех школ столицы оказались достаточно высокие результаты. Об этом 8 сентября в рамках форума «Город образования», который проходит с 7 по 9 сентября, сообщил директор Департамента по образованию Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер.



«В прошлом году мы проводили проверку в московском регионе и московский регион занял первое место не просто потому, что там были только результаты лучших школ, но и потому, что даже у других были очень неплохие результаты. И мы надеемся, что такому опыту последуют и другие», - сказал .директор Департамента по образованию Организации экономического сотрудничества и развития рассказал Андреас Шляйхер.



«Если школа будет обмениваться опытом с другой школой, то гораздо легче усовершенствовать систему образования, такие примеры мы видели в Китае в Шанхае. Мне так же нравится и московский подход для того, чтобы дать возможность всем школам поделиться опытом», - отметил Андреас Шляйхер.



PISA (Programme for International Student Assessment) является крупнейшей общепризнанной международной программой оценки образовательных достижений учащихся. По уровню читательской и математической грамотности система образования Москвы входит в 6 лучших образовательных систем мира. При этом лучшие 100 школ Москвы (в которых обучается 23% общего числа московских школьников) обеспечивают качество образования выше лучших мировых стандартов, занимая 1 место в мире по уровню читательской и математической грамотности.



Открытие Московского международного форума «Город образования» состоялось в четверг, 7 сентября, в 75 павильоне ВДНХ. В течение трёх дней москвичи и гости города смогут увидеть все образовательные возможности, которые предоставляет современный мегаполис.



В первый день работы форума Мэр Москвы Сергей Собянин посетил экспозицию c ключевыми проектами московского образования: предпрофессиональные классы, учебно-производственные объединения и WorldSkills, Московская электронная школа, «Мои достижения в моем городе», Робототехника, Техносфера современной школы.

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