Образование/Карьера

Познакомиться с общими системными изменениями московского образования, произошедшими в последние годы, которые обеспечили высокие результаты школьников в международном исследовании качества образования PISA смогли представители иностранных делегаций в ходе визита в школу № 627 имени генерала Д.Д. Лелюшенко, который прошел в рамках Московского международного форума «Город образования».

По мнению заместителя директора Шанхайской муниципальной комиссии по образованию Дя Вей, опыт московской системы образования будет перениматься не только Шанхайскими партнерами.

«Школа является действительно широкомасштабной, в ней учатся более трех тысяч учеников, что показывает определенную спецификацию, и нам действительно было интересно посетить данное учебное заведение. В школе можно увидеть моменты современности и урбанистки.

Конечно, опыт будет перениматься и не только Шанхайскими партнерами, но и по всему миру», - подчеркнул он.

Опыт Москвы оценила и советник главы Департамента образования города Загреб Катарина Милкович. «Московская система образования очень похожа на нашу, но это нечто особенное. Я работаю в департаменте образования города Загреб, и я постараюсь поделиться своим опытом, приобретенным в Москве с нашей школой, которая не может сравниться с московской», - сказала Катарина Милкович.

Важность и необходимость обмена опытом отметила руководитель Международного департамента мэрии города Хельсинки Ханна Бьеркман. По её словам, московская школа очень интересная, а проект «Московская электронная школа» очень дисциплинирует, поскольку школьники сконцентрированы на обучении.

Своими впечатлениями от знакомства с московской школой поделился и глава школьного управления Министерства образования Италии Антонио Сальваторе Диналло. Он подчеркнул, что поддержка школьного образования на должном уровне является основоопределяющим фактором.

«Знаете, мои впечатления от школы, города и страны замечательные. Я могу сравнить с самыми лучшими примерами школ, которые находятся в Европе и США. Я надеюсь, что и в других московских школах вы можете поддерживать такой уровень, и по всей стране, ведь начальная школа и общеобразовательная школа является основоопределяющим моментом того, чтобы определить идентичность и самопризнание нации», - заключил он.

Международный форум «Город образования» пройдет в столице с 7 по 9 сентября. Участников ждет более 200 событий деловой программы, среди которых: Международная конференция руководителей систем образования из более чем 40 городов мира, V Съезд учителей Москвы «Город. Время. Диалог», планерная дискуссия «Городская экосистема образования» с участием ведущих спикеров сферы образования, искусства и бизнеса, а также презентация инновационных школ мира с представлением проектов из России, Дании, Финляндии, ОАЭ и США.

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