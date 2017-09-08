Совсем скоро "дорогая наша столица" отметит юбилей. Москве - 870 лет. К серьезной дате готовятся соответственно. Третьяковская галерея открывает новый цикл выставок - "Москва сквозь века". Проекты предлагают посмотреть на город с разных ракурсов: от образов Москвы в иконописи XVII века до изображения образа столицы в новых формах и материалах современных мастеров. Репортаж Анастасии Егоровой.

На жизнь столицы сквозь века кураторы выставки решили посмотреть с разных сторон. "Москва - Третий Рим" - в иконописных изображениях XV-XVII веков. Столица в древней Руси - оплот духовности страны. Об этом - "знаменитая икона Симона Ушакова - насаждение государства Российского или Похвала Владимирской иконе Божьей Матери".

"В Третьяковской галерее находится Владимирская икона, которая считается защитницей нашего отечества, Москвы, в иконе она представлена прорастающей со всеми добродетелями сквозь стены и башни московского Кремля", - объяснила зав. отделом древнерусского искусства ГТГ Наталья Шередега.

Вокруг Кремля Москва обрастала жизнью - рыночные палатки, лавочки, ярмарки, проходили широкие гуляния -на полотнах они изображены условно. "Художники, живущие, приезжавшие в город, вступали сним в диалог", - отметила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

В самой большой части экспозиции - Москва не праздничная, здесь ее будни, простые радости горожан, суета, оживленные тротуары и безлюдные дворики.

"Формула Москвы" художников уже XX века состоит из абстрактных мазков и ярких осколков впечатлений - как, например, храм Василия Блаженного выстроился на холсте, будто в калейдоскопе, а смотровая площадка Воробьевых гор заполнена фантастическими персонажами.

"Художник предлагает вот так пополнить ряды этих современников, которые смотрят на эту открывающуюся панораму Москвы", - объяснила куратор выставка Маргарита Чижмак.

Следующий раздел выставки "Городские голоса" - они доносятся до посетителей выставки, стоит только подойти к картине - звуки стройки, колокольный звон, пение птиц. К этому приложили руку специалисты Института звукового дизайна. Городские голоса - голоса перемен.

Здесь - те же старинные особняки, но уже, запутавшиеся в проводах.

"Мы стоим у картины современной художницы Татьяны Назаренко, картина называестя "Московский вечер". И здесь художнице хотелось передать уют, атмосферу московских посиделок, те разговоры, которые ведутся обычно людьми творческой профессии. Мы видим загадочную даму. Эта героиня олицетворяет тот предмет, который обсуждают собравшиеся в мастерской", - рассказала Маргарита Чижмак.

Свидетели той Москвы, которой больше нет - в отдельном зале - облаченные в серебро и позолоту, изумруды, рубины, жемчуга - Евангелия и кресты. Этой иконой по преданию Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского. Церкви, где хранились эти реликвии, разрушены в 20-х годах прошлого века.

"Одно из Евангелий происходит из церкви Тихоан Амофонского - эта церковь находилась на месте нового вестибюля метро Арбатская", - отметила хранитель фонда драгоценных металлов Людмила Ковтырева.

За века изменился город, но не дух, уверены организаторы выставки. Москва по-прежнему яркая и взрывная, а для кого-то даже пугающая и рождающая противоречивые чувства.

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