На прошлой неделе «Левада–центр» обнародовал результаты исследования о жизни в столице – в ходе опроса аналитики выяснили, чего больше всего не хватает москвичам, и как горожане оценивают изменения в городе. Как выяснилось, больше всего жителям Москвы не хватает чистого воздуха – об этом заявили 49% респондентов (хотя, надо сказать, что 20 лет назад в подобном же опросе 61% москвичей высказались о нехватке кислорода). Также москвичам недостает туалетов и парковок – за эти показатели проголосовали 40% и 34% опрошенных соответственно. Среди других актуальных потребностей москвичей – спорткомплексы и бассейны, водные объекты и фонтаны и, например, просто места на улице, где можно присесть и отдохнуть. Лишь 1% респондентов заявили, что все их городские нужды и чаяния удовлетворены.



А чего не хватает вам?



Обсудим в соцсетях «Москвы Инфо».

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей