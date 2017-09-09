Московская жизнь
Душа просит
Москвичи рассказали, чего им не хватает в городе.
На прошлой неделе «Левада–центр» обнародовал результаты
исследования о жизни в столице – в ходе опроса аналитики выяснили, чего больше
всего не хватает москвичам, и как горожане оценивают изменения в городе. Как
выяснилось, больше всего жителям Москвы не хватает чистого воздуха – об этом
заявили 49% респондентов (хотя, надо сказать, что 20 лет назад в подобном же
опросе 61% москвичей высказались о нехватке кислорода). Также москвичам
недостает туалетов и парковок – за эти показатели проголосовали 40% и 34%
опрошенных соответственно. Среди других актуальных потребностей москвичей –
спорткомплексы и бассейны, водные объекты и фонтаны и, например, просто места
на улице, где можно присесть и отдохнуть. Лишь 1% респондентов заявили, что все
их городские нужды и чаяния удовлетворены.
А чего не хватает вам?
Обсудим в соцсетях «Москвы Инфо».
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.