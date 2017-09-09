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Московская жизнь

Душа просит

Душа просит

09 сентября 2017г., 23:40

Москвичи рассказали, чего им не хватает в городе

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На прошлой неделе «Левада–центр» обнародовал результаты исследования о жизни в столице – в ходе опроса аналитики выяснили, чего больше всего не хватает москвичам, и как горожане оценивают изменения в городе. Как выяснилось, больше всего жителям Москвы не хватает чистого воздуха – об этом заявили 49% респондентов (хотя, надо сказать, что 20 лет назад в подобном же опросе 61% москвичей высказались о нехватке кислорода). Также москвичам недостает туалетов и парковок – за эти показатели проголосовали 40% и 34% опрошенных соответственно. Среди других актуальных потребностей москвичей – спорткомплексы и бассейны, водные объекты и фонтаны и, например, просто места на улице, где можно присесть и отдохнуть. Лишь 1% респондентов заявили, что все их городские нужды и чаяния удовлетворены.

А чего не хватает вам?

Обсудим в соцсетях «Москвы Инфо».

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