Авто
На МКАД открыли еще одну развязку
В столице завершилось строительство автомобильной развязки на пересечении МКАД с ул. Профсоюзная..
Таким образом, все 14 главных развязок на МКАДе построены – по заявлению властей, пропускная способность магистрали значительно улучшилась.
Работы по реконструкции развязки велись с февраля 2015
года.
Новый дорожный объект включает в себя четыре вновь построенные эстакады и один тоннель:
эстакаду-дублер МКАД №1 через ул. Профсоюзная; эстакаду-дублер МКАД №2 через Калужское шоссе;
левоповоротную эстакаду №3 для движения автотранспорта с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД;
эстакаду №4 для разворота автотранспорта с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону;
левоповоротный тоннель для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону ТиНАО.
Всего в рамках реконструкции развязки построено более 13 км
дорог, среди которых более 2 км пути по эстакадам и тоннелю.
По мнению экспертов, пропускная способность развязки составит 33 тыс. 240 автомобилей в час, что в 1,8 раз больше, чем ранее – 18 тыс. 280 автомобилей в час до выполнения реконструкции.
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