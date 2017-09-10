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Авто

На МКАД открыли еще одну развязку

На МКАД открыли еще одну развязку

10 сентября 2017г., 14:29

В столице завершилось строительство автомобильной развязки на пересечении МКАД с ул. Профсоюзная.

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Таким образом, все 14 главных развязок на МКАДе построены – по заявлению властей, пропускная способность магистрали значительно улучшилась.

Работы по реконструкции развязки велись с февраля 2015 года.

Новый дорожный объект включает в себя четыре вновь построенные эстакады и один тоннель:

эстакаду-дублер МКАД №1 через ул. Профсоюзная; эстакаду-дублер МКАД №2 через Калужское шоссе;

левоповоротную эстакаду №3 для движения автотранспорта с Калужского шоссе на внутреннюю сторону МКАД;

эстакаду №4 для разворота автотранспорта с внешней стороны МКАД на внутреннюю сторону;

левоповоротный тоннель для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону ТиНАО.

Всего в рамках реконструкции развязки построено более 13 км дорог, среди которых более 2 км пути по эстакадам и тоннелю.

По мнению экспертов, пропускная способность развязки составит 33 тыс. 240 автомобилей в час, что в 1,8 раз больше, чем ранее – 18 тыс. 280 автомобилей в час до выполнения реконструкции.

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