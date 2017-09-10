При этом максимальную оценку – 5 баллов – поставили 86,61% проголосовавших, а на «отлично» и «хорошо» пилотные проекты оценили более 93% участников.



В рамках жизненной ситуации «Приобретение жилья» заявитель может получить одновременно несколько услуг: предоставление сведений из ЕГРН, документы БТИ, информацию о зарегистрированных правах до 1998 года.

При смене места жительства за один визит заявитель может подать документы на внесение необходимых изменений в документы воинского учета, перерасчет коммунальных платежей, получение резидентного парковочного разрешения, оформить льготы и субсидии на оплату жилого помещения и налоги.

В настоящий момент в пилотном проекте по смене места жительства участвуют 10 центров госуслуг, а в проекте по приобретению жилья – 11 центров во всех административных округах Москвы.

Новые услуги позволяют сократить время ожидания, так как необходимые документы можно оформить за одно посещение, а затем прийти уже за готовым результатом. Все центры открыты 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных – для визита в центр можно выбрать любое удобное время. Кроме того, большинство услуг оказывается по экстерриториальному принципу – то есть независимо от места прописки. Единственное исключение составляет услуга военного комиссариата – за ней можно обратиться только по месту жительства.



Напомним, во всех центрах госуслуг столицы действует проект по оформлению документов на наследство, а также по оформлению документов при смене фамилии одним пакетом. Кроме того, в центрах госуслуг универсальные специалисты помогут заявителям оформить необходимые документы на новорожденного и многодетную семью за один визит.

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