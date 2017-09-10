ЦИФРА НЕДЕЛИ

Общий оборот розничной торговли за аналогичный период 2017 г. вырос на 5,3 % по сравнению с 2016 годом, оборот торговых предприятий – на 11,8 %.По данным Мосгорстата, объемы торговли продовольственными товарами возросли в Москве на 6,8 %, непродовольственными – на 3,7 %.

«Сегодня Москва вместе с Сингапуром, Лондоном, Шанхаем и Нью-Йорком входит в первую пятерку рейтинга PwC крупнейших агломераций мира, наиболее готовых к внедрению высоких технологий.

Российская столица занимает ведущие позиции по таким показателям, как сервис для горожан, инфраструктурная готовность, открытое адаптивное образование и цифровая экономика. Бурный рост онлайн-торговли в нынешнем году – еще одно доказательства лидирующих позиций Москвы в этой передовой области», – подчеркнул министр Правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей