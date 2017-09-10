Московская жизнь
Новая жизнь «речника»
ГУП «Мосгортранс» приступит к реставрации Северного речного вокзала..
РЕСТАВРАЦИЯ НЕДЕЛИ
Проект позволит создать единую схему организации движения и
комплекс обслуживания как пассажиров водного транспорта, так и посетителей
прилегающего парка.
«Северный речной вокзал является культурным памятником и популярным у туристов транспортным объектом сюда прибывают круизные теплоходы из Санкт-Петербурга и других городов. Тем не менее, ряд элементов инфраструктуры вокзала нуждается в ремонте.
Для обновления всего комплекса объект передан в ведение Мосгортранса. Специалисты предприятия уже приступили к разработке единой концепции восстановления главного здания, инженерных коммуникаций и прилегающих территорий», – рассказал заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Алексей Шуганцев.
Здание вокзала, пирс, привокзальная площадь и парк будут полностью обновлены, выдержаны в общем стиле и сохранят свой исторический облик. А сам вокзал возобновит работу и будет обслуживать пассажиров, проплывающих по Москва-реке.
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