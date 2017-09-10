версия для печати

Московская жизнь

Новая жизнь «речника»

Новая жизнь «речника»

10 сентября 2017г., 17:01

ГУП «Мосгортранс» приступит к реставрации Северного речного вокзала.

.

РЕСТАВРАЦИЯ НЕДЕЛИ

Проект позволит создать единую схему организации движения и комплекс обслуживания как пассажиров водного транспорта, так и посетителей прилегающего парка.

«Северный речной вокзал является культурным памятником и популярным у туристов транспортным объектом сюда прибывают круизные теплоходы из Санкт-Петербурга и других городов. Тем не менее, ряд элементов инфраструктуры вокзала нуждается в ремонте.

Для обновления всего комплекса объект передан в ведение Мосгортранса. Специалисты предприятия уже приступили к разработке единой концепции восстановления главного здания, инженерных коммуникаций и прилегающих территорий», – рассказал заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Алексей Шуганцев.

Здание вокзала, пирс, привокзальная площадь и парк будут полностью обновлены, выдержаны в общем стиле и сохранят свой исторический облик. А сам вокзал возобновит работу и будет обслуживать пассажиров, проплывающих по Москва-реке.

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   