РЕСТАВРАЦИЯ НЕДЕЛИ

Проект позволит создать единую схему организации движения и комплекс обслуживания как пассажиров водного транспорта, так и посетителей прилегающего парка.



«Северный речной вокзал является культурным памятником и популярным у туристов транспортным объектом сюда прибывают круизные теплоходы из Санкт-Петербурга и других городов. Тем не менее, ряд элементов инфраструктуры вокзала нуждается в ремонте.

Для обновления всего комплекса объект передан в ведение Мосгортранса. Специалисты предприятия уже приступили к разработке единой концепции восстановления главного здания, инженерных коммуникаций и прилегающих территорий», – рассказал заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Алексей Шуганцев.

Здание вокзала, пирс, привокзальная площадь и парк будут полностью обновлены, выдержаны в общем стиле и сохранят свой исторический облик. А сам вокзал возобновит работу и будет обслуживать пассажиров, проплывающих по Москва-реке.

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