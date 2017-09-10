Образование/Карьера

Сентябрь на дворе, первая волна школьного недосыпа уже легла поволокой на глаза наших детей. Разбираемся с одной из самых животрепещущих школьных проблем – издевательствами, насмешками и даже травлей в классе. Каждый ребенок индивидуален. Один быстро находит общие темы для разговора с взрослыми, заводит друзей среди сверстников, другой – тяжело идет на контакт с одноклассниками, плохо вливается в школьный коллектив. И, к сожалению, довольно часто становится объектом насмешек и даже издевательств со стороны более сплоченных однокашников. Как научить ребенка противостоять этим неприятным явлениям, пыталась понять «Москва Инфо».

Нередки ситуации, когда у детей появляются проблемы общения с одноклассниками. Достаточно частая проблема – ребенка обижают в школе. Большой процент детей, подвергающихся насмешкам, скрывают это обстоятельство от родителей. Главная задача родителей – вовремя заметить проблемную ситуацию, чтобы ребенок не вырос замкнутым и неуверенным в себе.



Чаще всего жертвами травли становятся робкие, застенчивые дети, неспособные дать отпор и постоять за себя. Также дети часто травят того, кто не похож на всех, делая его изгоем. Причиной издевательств может послужить физический недостаток, например, заикание.

Изгоями в классе становятся слишком полные или слишком худые дети, предметом насмешек со стороны одноклассников могут быть очки, слишком высокий или очень низкий рост, рыжие волосы, хромота, национальность. Иногда травлю может спровоцировать учитель, унижая какого-либо ученика и насмехаясь над ним. Часто учителя, прекрасно понимая, что ученик подвергается травле, закрывают на это глаза, делая вид, что ничего не происходит. Родители обязательно должны переломить ситуацию, чтобы неокрепшая психика ребенка не получила серьезную травму, последствия которой скажутся на всей его жизни.

Но что же в такой ситуации делать родителям? Прежде всего, надо осознать, что школьная травля – это самое настоящее насилие, а не просто «детские шалости», как считают многие.

Ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему. Страдания ребенка, подвергающегося систематической травле со стороны одноклассников, могут оставить неизгладимый след в душе на всю оставшуюся жизнь. Не так уж редки случаи, когда школьная травля приводит к суициду. Если ребенка систематически доводят до слез оскорблениями и насмешками, дают ему обидные клички, дразнят, портят его учебники и вещи, толкают, бьют – это и есть самая настоящая травля.

Задача родителей – как можно быстрее положить конец издевательствам. Часто дети, которых травят в школе, скрывают от взрослых свои проблемы. Родители могут заподозрить неладное, если ребенок возвращается из школы подавленным, у него нет друзей, он не хочет идти в школу. Следует вызвать его на откровенность, расспрашивая о том, как прошел школьный день, внимательно выслушивая. Надо проанализировать все услышанное, не спеша с выводами. Ведь то, что причинило душевную боль вашему отпрыску, может быть всего лишь разовым конфликтом, а в этом ничего страшного нет. Насторожиться надо, если издевательства повторяются систематически.

Младших школьников защитить легче. Необходимо быть в курсе всех происходящих школьных ситуаций, вместе обсуждать поступки и причины того или иного участника события. Записаться в кружок и найти в нем близких по духу друзей. Начать ходить в спортивную секцию, чтобы отражать обиды насмешников.

Все это поможет формировать уверенность в себе – уверенный в себе ребенок очень скоро сможет и самостоятельно пресечь насмешки в свой адрес, и до настоящей травли дело не дойдет. Вместе с тем, даже когда проблема сойдет на нет, родителям следует особенно чутко относиться к настроению ребенка, вернувшегося из школы. В любом случае, если речь идет именно о детских насмешках, ребенка следует направить, чтобы он научился сам давать уверенный, твердый и спокойный отпор. В этой ситуации не следует бежать в класс и разбираться со всеми обидчиками малыша – только хуже сделаете.

Исключение – если ситуация не ограничивается насмешками, и вы понимаете, что ваш ребенок находится под жестким прессингом и, тем более, если насмешки уже двигаются в сторону физического насилия. Тут медлить нельзя, нужно разбираться вместе со школьной администрацией.

Как правило, младшеклассники к этим мерам восприимчивы и больше ваше чадо не тронут. Сложнее эту проблему решить в средней и старшей школе. Сначала необходимо поставить в известность классного руководителя. Если он не придает значения проблеме, следует обратиться к директору школы. Надо твердо напомнить, что пресечь травлю одними детьми других в самом начале – долг администрации школы. То, что какой-то ребенок подвергается издевательством со стороны одноклассников, может происходить только при попустительстве учителей. Ведь взрослый – лидер в детском коллективе. Он должен научить детей решать конфликты мирно, относиться терпимо друг к другу, уметь договориться. Директор школы, классный руководитель ответственны за безопасность школьников.

Кроме того, ребенка надо учить постоять за себя. Он должен не бояться агрессора и дать ему отпор. Обычно, дети, травящие своих одноклассников, сами трусливы и неуверенны в себе. Они выбирают в качестве жертвы наиболее беззащитного ребенка, который кажется слабее других. Встретив неожиданный отпор, такой агрессор теряется и отступает.

Если же все принятые меры результата не дают, администрация школы бездействует, над ребенком продолжают издеваться, следует подумать о смене учебного заведения.

Как понять, что над ребенком издеваются в школе?

Родители должны внимательно относиться к ребенку и интересоваться его жизнью, его успехами и школьными неудачами. Интерес не должен заключаться в наборе стандартных вопросов: как дела в школе, какие оценки получил? Прежде всего, необходимо слушать и слышать своего ребенка, а также задавать правильные вопросы.

Выслушивание ответов на стандартные вопросы – это не конец родительской заботы, а только предыстория. Необходимо сопоставлять сказанное ребенком и его внешний вид, его настроение. Подавленное состояние, заплаканное лицо ребенка, который пришел с обучения – признаки неадекватного поведения со стороны одноклассников. Следует замечать синяки, якобы потерянные школьные принадлежности, отсутствие карманных денег. Часто на фоне проблем с одноклассниками понижается успеваемость.

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